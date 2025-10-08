La Bourse de Casablanca débute en hausse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,34% à 19.047,44 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,35% à 1.547,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,67% à 1.298,89 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,23% à 1.898,92 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,53%.

S.L.