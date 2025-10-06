Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 6 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 06 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2559 – 11,9191

1 DOLLAR U.S.A. 8,7605 – 10,1811

1 DOLLAR CANADIEN 6,2831 – 7,3019

1 LIVRE STERLING 11,787 – 13,699

1 LIVRE GIBRALTAR 11,787 – 13,699

1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3359 – 2,7147

1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,261

1 DIRHAM E.A.U. 2,3851 – 2,7719

1 RIYAL QATARI 2,4032 – 2,7928

1 DINAR BAHREINI 23,237 – 27,005

100 YENS JAPONAIS 5,8368 – 6,7834

1 RIYAL OMANI 22,754 – 26,444

