Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 6 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 06 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2559 – 11,9191
1 DOLLAR U.S.A. 8,7605 – 10,1811
1 DOLLAR CANADIEN 6,2831 – 7,3019
1 LIVRE STERLING 11,787 – 13,699
1 LIVRE GIBRALTAR 11,787 – 13,699
1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3359 – 2,7147
1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,261
1 DIRHAM E.A.U. 2,3851 – 2,7719
1 RIYAL QATARI 2,4032 – 2,7928
1 DINAR BAHREINI 23,237 – 27,005
100 YENS JAPONAIS 5,8368 – 6,7834
1 RIYAL OMANI 22,754 – 26,444
S.L.