Tactical Tactics signe une convention avec la Fondation Dar Si Hmad

Tactical Tactics, agence marocaine de développement des affaires à l’international, annonce un tournant majeur : la signature d’une convention avec la Fondation Dar Si Hmad, marquant la première intégration officielle de la dimension RSE dans ses partenariats commerciaux.

Une alliance pionnière avec Dar Si Hmad

La Fondation Dar Si Hmad, reconnue pour son programme scientifique et innovant de collecte d’eau de brouillard ainsi que ses initiatives de développement local, incarne l’ingéniosité marocaine en matière d’écologie et d’innovation sociale.

Grâce à cet accord, Tactical Tactics devient le représentant de la Fondation Dar Si Hmad sur le marché nord-américain, permettant aux industriels étrangers de lier leurs opérations économiques au Maroc à des actions sociétales concrètes.

« Nos clients internationaux, notamment dans le secteur textile, utilisent des ressources locales et souhaitent aujourd’hui contribuer de manière effective au pays qui les accueille. Avec la Fondation Dar Si Hmad, nous leur proposons un modèle clair et transparent : investir dans des projets liés à l’eau, à l’agriculture et à l’écologie. C’est une façon tangible et responsable de créer de la valeur partagée et de renforcer le lien avec la société marocaine », souligne Dikra Ait Nacere, Directrice Générale de

Tactical Tactics.

En mettant en place cette passerelle entre performance commerciale et impact écologique, Tactical Tactics réaffirme que l’avenir du Made in Morocco n’est pas seulement économique : il est aussi social et environnemental.

Un partenariat industriel stratégique avec Modatric

Dans le prolongement de cette démarche, Tactical Tactics officialise également un accord exclusif avec Modatric, industriel marocain spécialisé dans la maille. Cet accord couvre les marchés américain et canadien pour une durée de cinq ans.

Objectif : accroître la visibilité du savoir-faire textile marocain et renforcer les exportations dans un secteur reconnu pour sa créativité, sa qualité et sa rigueur.

Un modèle hybride pour faire rayonner le Maroc

À travers ces deux signatures, Tactical Tactics illustre la construction d’un modèle marocain hybride, où business et impact sociétal ne s’opposent pas mais se complètent. Cette initiative répond aux nouvelles attentes des clients internationaux : consommer responsable, s’engager dans des actions sociétales et contribuer à un développement durable.

La cérémonie de signature a rassemblé des acteurs institutionnels aux côtés de partenaires commerciaux et industriels.