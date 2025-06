TACTICAL TACTICS signe un partenariat stratégique avec MAZAFIL

Tactical Tactics, bureau de représentation basé à Casablanca et spécialisé dans le développement commercial à l’international, annonce la signature d’un protocole d’accord de cinq ans avec Mazafil, acteur de référence dans le secteur textile marocain.

Cet accord marque un tournant stratégique pour l’intégration des produits industriels marocains sur les marchés nord-américains.

Grâce à ce partenariat, Tactical Tactics devient le représentant exclusif de Mazafil aux États-Unis et au Canada, avec pour objectif la concrétisation de ventes des produits textiles, particulièrement la couverture « made in Morocco » sur ces marchés à fort potentiel. Cette collaboration s’appuie sur une stratégie claire : cibler des acheteurs et courtiers (brokers) déjà engagés dans une recherche active d’alternatives aux fournisseurs asiatiques, en particulier dans les domaines du textile industriel.

« Ce partenariat incarne notre conviction que l’industrie marocaine a sa place sur les plus grandes scènes internationales. Nous misons sur l’efficacité, la proximité terrain et un modèle basé sur la performance (CPA), pour générer des ventes concrètes, durables, et bénéfiques pour toutes les parties », déclare Dikra Ait Nacere, Directrice Générale de Tactical Tactics.

Entreprise textile marocaine bien établie, MAZAFIL, leader incontesté sur le marché marocain, se spécialise dans la fabrication de couvertures de différents poids, design et qualité. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance, avec un repositionnement sur des marchés stratégiques exigeants, notamment l’Amérique du Nord.

« Ce partenariat marque une étape stratégique pour Mazafil. Il s’intègre pleinement dans notre ambition de nous ouvrir à de nouveaux marchés, de valoriser notre savoir-faire industriel au-delà des frontières, et de positionner le textile marocain comme une référence de qualité à l’échelle internationale. À travers cette collaboration, nous souhaitons accélérer notre développement à l’export, en particulier en Amérique du Nord, où nous voyons de réelles opportunités de croissance durable », affirme la direction générale de Mazafil.

Cette convention s’inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement de l’offre marocaine sur le marché mondial, témoignant de l’ambition commune à renforcer la place du Maroc sur la scène industrielle mondiale, alors que de nombreux acheteurs nord-américains cherchent des alternatives plus agiles, qualitatives et fiables face aux dépendances asiatiques.

La signature du protocole a été officialisée lors d’un événement rassemblant des représentants institutionnels tels que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AMCHAM) ; des acteurs de l’industrie textile et des partenaires commerciaux.