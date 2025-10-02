Economie
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 02 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 02 octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2694 – 11,9348
1 DOLLAR U.S.A. 8,7407 – 10,1581
1 DOLLAR CANADIEN 6,2716 – 7,2886
1 LIVRE STERLING 11,794 – 13,706
1 LIVRE GIBRALTAR 11,794 – 13,706
1 FRANC SUISSE 10,975 – 12,755
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3306 – 2,7086
1 DINAR KOWEITIEN 28,597 – 33,235
1 DIRHAM E.A.U. 2,3797 – 2,7657
1 RIYAL QATARI 2,3979 – 2,7867
1 DINAR BAHREINI 23,185 – 26,945
100 YENS JAPONAIS 5,9396 – 6,9028
1 RIYAL OMANI 22,703 – 26,385