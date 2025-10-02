Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 02 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2025 - 09:36
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 02 octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2694 – 11,9348

1 DOLLAR U.S.A. 8,7407 – 10,1581

1 DOLLAR CANADIEN 6,2716 – 7,2886

1 LIVRE STERLING 11,794 – 13,706

1 LIVRE GIBRALTAR 11,794 – 13,706

1 FRANC SUISSE 10,975 – 12,755

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3306 – 2,7086

1 DINAR KOWEITIEN 28,597 – 33,235

1 DIRHAM E.A.U. 2,3797 – 2,7657

1 RIYAL QATARI 2,3979 – 2,7867

1 DINAR BAHREINI 23,185 – 26,945

100 YENS JAPONAIS 5,9396 – 6,9028

1 RIYAL OMANI 22,703 – 26,385


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2025 - 09:36


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page