Toyota ouvre un nouveau showroom à Casablanca

Toyota du Maroc annonce l’ouverture officielle de son tout nouveau showroom, situé sur le boulevard Moulay Smail. Ce nouvel espace moderne et innovant marque une étape majeure dans le développement de la marque au Maroc et s’ajoute aux infrastructures déjà existantes.

L’ancien showroom, situé sur le même boulevard, sera quant à lui entièrement réaménagé en atelier exclusif, dédié aux activités après-vente. Cette réorganisation permet de renforcer la qualité et l’efficacité des services d’entretien et de réparation, tout en libérant le nouveau showroom pour une

expérience d’exposition et de conseil optimisée.

Avec une superficie de 700 m², le nouveau showroom peut accueillir jusqu’à 11 véhicules, offrant aux clients un environnement spacieux, convivial et entièrement repensé pour sublimer leur expérience. Dans un premier temps, le showroom sera exclusivement dédié à la vente. Il intégrera prochainement le service après-vente (SAV), afin de couvrir l’ensemble des besoins des clients.

Le principal atout du nouveau showroom concerne son aménagement intérieur, pensé comme un véritable lieu de vie. Cet espace central, chaleureux et accueillant, favorise les échanges entre les collaborateurs de la concession et les clients, renforçant ainsi la proximité et la qualité du service.

« L’ouverture de ce nouveau showroom illustre l’engagement de Toyota du Maroc à offrir à nos clients un service d’excellence dans un cadre moderne et convivial. Il traduit notre volonté constante d’innover et de proposer une expérience client en phase avec les standards internationaux de la marque », déclare Salma Mokbil, Directrice générale de Toyota du Maroc.

Le nouveau site proposera l’ensemble de la gamme Toyota, y compris les modèles hybrides, ainsi que des services d’accompagnement personnalisés allant du financement aux solutions après-vente.

Avec ce nouveau showroom, Toyota du Maroc confirme sa volonté de placer l’expérience client au cœur de sa stratégie et d’offrir un service en parfaite adéquation avec les standards internationaux de la marque.

Rappelons que Toyota s’affirme aujourd’hui comme le leader mondial de la mobilité électrifiée, avec plus de 25 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde. Cette expertise de plus de deux décennies se traduit au Maroc par une part de marché remarquable de 46 % sur le segment hybride, confirmant la confiance des automobilistes dans la fiabilité et la performance des

motorisations Toyota.