Toyota suspend les activités de toutes ses usines au Japon

Par LeSiteinfo avec MAP

Le constructeur automobile nippon Toyota a annoncé, mardi, la suspension des activités de 14 usines de fabrication au Japon en raison d’un dysfonctionnement du système, qui ne serait pas dû à une cyberattaque.

Toyota a indiqué que le dysfonctionnement du système avait affecté 28 lignes d’assemblage, sans préciser quand ces lignes seraient à nouveau opérationnelles.

Le problème, qui a affecté la capacité de l’entreprise à traiter les pièces automobiles entrantes, signifie qu’environ un tiers de la production mondiale de Toyota est hors service.

Le problème a d’abord entraîné la fermeture de 12 usines Toyota mardi matin, puis la société a décidé d’interrompre l’équipe de l’après-midi dans les deux usines restantes.

« Nous continuerons à enquêter sur les causes du problème et à rétablir le système dès que possible », a déclaré la société dans un communiqué.

L’année dernière, Toyota a dû interrompre la production dans toutes ses usines nationales à la suite d’une cyberattaque contre l’une de ses filiales.

Toyota est l’une des entreprises les plus réputées du Japon et ses activités de production jouent un rôle essentiel dans l’économie du pays.

L’industrie automobile dans son ensemble a connu une hausse de la demande mondiale après le ralentissement provoqué par la pandémie de coronavirus, outre les pénuries de puces à semi-conducteurs ayant limité les capacités de production de divers produits, y compris les automobiles et les smartphones.