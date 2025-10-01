Bourse/Clôture : le Masi décroche de 3,44%

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 3,44% à 18.371,2 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 3,69% à 1.490,98 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 4,23% à 1.248,79 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 2,7% à 1.828,21 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 2,86% à 17.514,55 pts et de 2,94% à 15.940,43 pts.