Devises vs Dirham : les cours ce 1er octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 1er octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2707 – 11,9363

1 DOLLAR U.S.A. 8,7388 – 10,156

1 DOLLAR CANADIEN 6,2747 – 7,2923

1 LIVRE STERLING 11,762 – 13,67

1 LIVRE GIBRALTAR 11,762 – 13,67

1 FRANC SUISSE 10,997 – 12,781

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3301 – 2,7079

1 DINAR KOWEITIEN 28,595 – 33,233

1 DIRHAM E.A.U. 2,3792 – 2,765

1 RIYAL QATARI 2,3973 – 2,7861

1 DINAR BAHREINI 23,174 – 26,932

100 YENS JAPONAIS 5,9342 – 6,8966

1 RIYAL OMANI 22,699 – 26,379