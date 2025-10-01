Economie
Devises vs Dirham : les cours ce 1er octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 1er octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2707 – 11,9363
1 DOLLAR U.S.A. 8,7388 – 10,156
1 DOLLAR CANADIEN 6,2747 – 7,2923
1 LIVRE STERLING 11,762 – 13,67
1 LIVRE GIBRALTAR 11,762 – 13,67
1 FRANC SUISSE 10,997 – 12,781
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3301 – 2,7079
1 DINAR KOWEITIEN 28,595 – 33,233
1 DIRHAM E.A.U. 2,3792 – 2,765
1 RIYAL QATARI 2,3973 – 2,7861
1 DINAR BAHREINI 23,174 – 26,932
100 YENS JAPONAIS 5,9342 – 6,8966
1 RIYAL OMANI 22,699 – 26,379