Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 29 septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 29 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2609 – 11,9249
1 DOLLAR U.S.A. 8,7528 – 10,1722
1 DOLLAR CANADIEN 6,2866 – 7,306
1 LIVRE STERLING 11,765 – 13,673
1 LIVRE GIBRALTAR 11,765 – 13,673
1 FRANC SUISSE 10,996 – 12,78
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3337 – 2,7121
1 DINAR KOWEITIEN 28,651 – 33,297
1 DIRHAM E.A.U. 2,383 – 2,7694
1 RIYAL QATARI 2,4012 – 2,7906
1 DINAR BAHREINI 23,217 – 26,981
100 YENS JAPONAIS 5,8878 – 6,8426
1 RIYAL OMANI 22,728 – 26,414.