La Bourse de Casablanca termine dans le rouge ce vendredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 septembre 2025 - 15:55
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,45% à 19.342,98 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,43% à 1.575,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,36% à 1.317,22 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 1,02% à 1.906,4 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 0,57% à 18.331,66 pts et de 0,69% à 16.709,65 pts.

S.L.


