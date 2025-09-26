Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 26 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 26 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2467 – 11,9083

1 DOLLAR U.S.A. 8,7735 – 10,1963

1 DOLLAR CANADIEN 6,2911 – 7,3113

1 LIVRE STERLING 11,716 – 13,616

1 LIVRE GIBRALTAR 11,716 – 13,616

1 FRANC SUISSE 10,977 – 12,757

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3393 – 2,7187

1 DINAR KOWEITIEN 28,695 – 33,349

1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776

1 RIYAL QATARI 2,4069 – 2,7973

1 DINAR BAHREINI 23,272 – 27,046

100 YENS JAPONAIS 5,8553 – 6,8047

1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484.