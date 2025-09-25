Economie

La Bourse de Casablanca termine sa séance en baisse ce jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 15:55
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,96% à 19.430,04 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 1,06% à 1.582,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,17% à 1.321,98 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a lâché 0,62% à 1.926,07 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur pertes respectives de 0,84% à 18.477,72 pts et 0,83% à 16.841,61 pts.

