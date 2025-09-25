Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 25 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 09:27
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 25 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2691 – 11,9343

1 DOLLAR U.S.A. 8,7419 – 10,1595

1 DOLLAR CANADIEN 6,2914 – 7,3116

1 LIVRE STERLING 11,767 – 13,675

1 LIVRE GIBRALTAR 11,767 – 13,675

1 FRANC SUISSE 10,994 – 12,776

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3308 – 2,7088

1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,261

1 DIRHAM E.A.U. 2,38 – 2,766

1 RIYAL QATARI 2,3982 – 2,7872

1 DINAR BAHREINI 23,188 – 26,948

100 YENS JAPONAIS 5,8788 – 6,8322

1 RIYAL OMANI 22,7 – 26,382.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 09:27


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page