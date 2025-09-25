Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 25 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 25 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2691 – 11,9343
1 DOLLAR U.S.A. 8,7419 – 10,1595
1 DOLLAR CANADIEN 6,2914 – 7,3116
1 LIVRE STERLING 11,767 – 13,675
1 LIVRE GIBRALTAR 11,767 – 13,675
1 FRANC SUISSE 10,994 – 12,776
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3308 – 2,7088
1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,261
1 DIRHAM E.A.U. 2,38 – 2,766
1 RIYAL QATARI 2,3982 – 2,7872
1 DINAR BAHREINI 23,188 – 26,948
100 YENS JAPONAIS 5,8788 – 6,8322
1 RIYAL OMANI 22,7 – 26,382.
