Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 24 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 24 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2817 – 11,9489
1 DOLLAR U.S.A. 8,7228 – 10,1374
1 DOLLAR CANADIEN 6,2949 – 7,3157
1 LIVRE STERLING 11,764 – 13,672
1 LIVRE GIBRALTAR 11,764 – 13,672
1 FRANC SUISSE 10,998 – 12,782
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3256 – 2,7028
1 DINAR KOWEITIEN 28,567 – 33,199
1 DIRHAM E.A.U. 2,3748 – 2,76
1 RIYAL QATARI 2,3931 – 2,7811
1 DINAR BAHREINI 23,138 – 26,89
100 YENS JAPONAIS 5,891 – 6,8464
1 RIYAL OMANI 22,657 – 26,331.
S.L