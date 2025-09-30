Situation économique du Maroc en 2025 : voici les 10 points à retenir

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici en dix points clés la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la situation économique au deuxième trimestre 2025.

1. Amélioration de la croissance de l’économie nationale à 5,5%.

2. Accroissement de la valeur ajoutée (VA) du secteur primaire en volume de 4,2%.

3. Hausse du taux d’accroissement de la VA du secteur secondaire de 7,4%.

4. Progression du taux d’accroissement de la VA du secteur tertiaire de 4,8%.

5. Augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 7,8% aux prix courants, avec un ralentissement du niveau général des prix à 2,3%.

6. Amélioration de la demande intérieure de 9,2%.

7. Progression de l’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs) de 18,9%.

8. Hausse des importations de 15,7% et des exportations de biens et services de 6,3%.

9. Augmentation de l’épargne nationale à 29,3% du PIB.

10. Aggravation du besoin de financement de l’économie nationale à 7,2% du PIB.