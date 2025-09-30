Economie

Situation économique du Maroc en 2025 : voici les 10 points à retenir

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 septembre 2025 - 09:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici en dix points clés la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la situation économique au deuxième trimestre 2025.

1. Amélioration de la croissance de l’économie nationale à 5,5%.

2. Accroissement de la valeur ajoutée (VA) du secteur primaire en volume de 4,2%.

3. Hausse du taux d’accroissement de la VA du secteur secondaire de 7,4%.

4. Progression du taux d’accroissement de la VA du secteur tertiaire de 4,8%.

5. Augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 7,8% aux prix courants, avec un ralentissement du niveau général des prix à 2,3%.

6. Amélioration de la demande intérieure de 9,2%.

7. Progression de l’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs) de 18,9%.

8. Hausse des importations de 15,7% et des exportations de biens et services de 6,3%.

9. Augmentation de l’épargne nationale à 29,3% du PIB.

10. Aggravation du besoin de financement de l’économie nationale à 7,2% du PIB.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 septembre 2025 - 09:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page