Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 22 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 22 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2697 – 11,9351
1 DOLLAR U.S.A. 8,741 – 10,1584
1 DOLLAR CANADIEN 6,3299 – 7,3563
1 LIVRE STERLING 11,779 – 13,689
1 LIVRE GIBRALTAR 11,779 – 13,689
1 FRANC SUISSE 10,989 – 12,771
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3306 – 2,7086
1 DINAR KOWEITIEN 28,617 – 33,257
1 DIRHAM E.A.U. 2,3797 – 2,7657
1 RIYAL QATARI 2,3981 – 2,7869
1 DINAR BAHREINI 23,185 – 26,945
100 YENS JAPONAIS 5,904 – 6,8614
1 RIYAL OMANI 22,704 – 26,386.
