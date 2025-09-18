BAM: vers un maintien du taux directeur

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Al-Maghrib (BAM) devrait maintenir inchangé le taux directeur lors de son prochain Conseil trimestriel du 23 septembre courant, prévoit BMCE Capital Global Research (BKGR).

« Si le sondage des investisseurs reste très partagé, nous privilégions, pour notre part, le maintien du statuquo pour notre scénario central avec une perspective baissière d’ici fin 2025 », indique BKGR dans un « Flash Strategy » publié jeudi.

Pour ce qui est du sondage, effectué par BKGR auprès de plusieurs investisseurs institutionnels marocains dans le cadre de l’élaboration de ce document, il révèle que 89% des participants estiment que la politique monétaire actuelle est adéquate.

En outre, 56% des sondés anticipent une baisse des taux de 25 points de base (pbs) du Conseil du 23 septembre 2025, alors que 33% des participants considèrent que le niveau cible du taux directeur d’ici fin 2025 est de 2%, ce qui suppose au moins une baisse pour cette année, soit lors du prochain Conseil, soit à l’occasion de celui de décembre.

BKGR souligne aussi que le troisième Conseil de BAM de cette année intervient dans un contexte international toujours marqué par une volatilité accrue des prix de l’énergie, la poursuite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le maintien des incertitudes liées à la nouvelle politique commerciale américaine.

Dans ce climat particulier, les Banques Centrales font face à des arbitrages délicats afin de trouver un juste équilibre entre soutien à la croissance et préservation de la stabilité des prix.

