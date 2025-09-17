La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,08% à 19.661,61 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,1% à 1.604,06 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,09% à 1.335,5 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,1% à 1.966,75 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,19%.