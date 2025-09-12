Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de vendredi.

Plus fortes baisses :

– Réalisations Mécaniques (-2,86% à 540 DH),

– Colorado (-2,77% à 100 DH),

– IB Maroc.com (-2,44% à 75,11 DH),

– Société des Boissons du Maroc (-2,26% à 2.120 DH),

– Cosumar (-2,2% à 222 DH).

Plus fortes hausses :

– Ennakl (+8,03% à 63,4 DH),

– Résidences Dar Saada (+5,03% à 182,75 DH),

– CFG Bank (+4,36% à 261 DH),

– Minière Touissit (+3,67% à 2.799 DH),

– Rebab Company (+3,66% à 111,95 DH).