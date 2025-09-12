Economie
Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de vendredi.
Plus fortes baisses :
– Réalisations Mécaniques (-2,86% à 540 DH),
– Colorado (-2,77% à 100 DH),
– IB Maroc.com (-2,44% à 75,11 DH),
– Société des Boissons du Maroc (-2,26% à 2.120 DH),
– Cosumar (-2,2% à 222 DH).
Plus fortes hausses :
– Ennakl (+8,03% à 63,4 DH),
– Résidences Dar Saada (+5,03% à 182,75 DH),
– CFG Bank (+4,36% à 261 DH),
– Minière Touissit (+3,67% à 2.799 DH),
– Rebab Company (+3,66% à 111,95 DH).