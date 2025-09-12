Schneider Electric organise son premier “Innovation Day” à Casablanca

Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce la tenue de la première édition au Maroc de son événement “Innovation Day”, le 30 septembre 2025 à Casablanca.

Ce rendez-vous réunira des décideurs publics, institutionnels, industriels et technologiques autour d’un enjeu partagé : construire ensemble une économie africaine plus verte, plus résiliente et durable. Déjà organisé dans plusieurs métropoles mondiales, l’Innovation Day fait escale pour la première fois au Maroc, soulignant ainsi l’importance stratégique du pays en tant que hub régional de l’innovation durable.

A travers cet évènement d’envergure, Schneider Electric aspire à créer un espace de réflexion et d’impact, à l’heure où la convergence entre transition énergétique, digitalisation et automatisation intelligente s’impose comme une priorité pour de nombreux pays africains.

« À travers cette première édition de l’Innovation Day à Casablanca, nous souhaitons mettre en avant l’écosystème marocain et renforcer la visibilité des initiatives locales qui contribuent à la transition énergétique et digitale du pays et son développement industriel » ajoute Diaretou Madina Gaye Dieng, Présidente du Cluster Afrique Francophone & Îles.

De son côté, Walid SHETA, Président de la zone Moyen-Orient & Afrique de Schneider Electric, déclare : « L’Afrique est aujourd’hui à un tournant majeur où la transition énergétique et la transformation digitale représentent des leviers essentiels pour son développement. Le Maroc s’inscrit dans cette dynamique continentale en jouant un rôle moteur. Notre responsabilité est de fédérer les initiatives locales et régionales afin de construire un avenir énergétique et technologique durable pour l’ensemble du continent africain ».

En choisissant Casablanca, Schneider Electric réaffirme son engagement aux côtés des acteurs marocains et africains afin d’appuyer les transformations structurelles du continent. L’Innovation Day se veut un espace de dialogue et de projection autour d’une trajectoire énergétique et technologique nouvelle pour l’Afrique.

Pour participer à l’événement, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne : https://www.se.co/3bf0594e