Jean-Pascal Tricoire: « l’UM6P est l’une des plus belles universités du monde » (VIDEO)

Présent depuis plus de soixante ans au Maroc, Schneider Electric a fait de Casablanca son quartier général pour l’Afrique de l’Ouest. Le groupe mise sur le Royaume comme hub stratégique et terrain de développement de la transition énergétique et numérique, entre efficacité énergétique, automatisation industrielle et essor des data centers. Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de l’entreprise, le pays réunit les atouts pour devenir un modèle africain, à condition de relever les défis de compétences et de financement.

L’une des grandes tendances évoquées par Tricoire est la décentralisation de l’énergie. L’intégration des renouvelables, par nature intermittents, impose de nouveaux modèles (micro-réseaux, solutions hybrides combinant solaire, stockage et digital…) Ces technologies, déjà testées dans plusieurs zones minières ou industrielles, peuvent renforcer la résilience du réseau marocain et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

«Vous recevrez des signaux qui diront à vos machines d’aller consommer quand c’est moins cher et plus vert», illustre-t-il, décrivant un avenir où le digital pilotera directement la consommation.

Pour le dirigeant, le challenge principal n’est pas technologique mais humain. Sans compétences locales pour installer, programmer et maintenir les équipements, les solutions risquent de rester sous-exploitées.

Schneider investit donc dans la formation, via des partenariats avec des universités marocaines comme l’UM6P, et dans des programmes destinés à renforcer les capacités des intégrateurs et installateurs. Cette vision s’inscrit dans une logique d’écosystème. L’entreprise se voit autant comme fournisseur de technologies que comme catalyseur d’un tissu professionnel capable de porter la transition énergétique sur le terrain.