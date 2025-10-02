Innovation Day Casablanca 2025 : Schneider Electric mise sur le Maroc pour accélérer la transition énergétique et digitale en Afrique

À Casablanca, l’Innovation Day de Schneider Electric a donné un coup d’accélérateur aux ambitions énergétiques et numériques du Royaume. Marqué par la signature de trois conventions stratégiques, l’événement illustre comment le Maroc entend conjuguer souveraineté industrielle, transition énergétique et essor digital pour renforcer sa position de hub régional.

À Casablanca, l’Innovation Day organisé par Schneider Electric a marqué une étape importante dans la volonté du Royaume de s’imposer comme un hub régional en matière de transition énergétique et numérique. Pour sa première édition marocaine, cet événement de portée internationale a réuni décideurs publics, industriels et acteurs technologiques autour d’une même conviction, l’avenir du continent dépendra de sa capacité à conjuguer durabilité, digitalisation et souveraineté industrielle.

Schneider Electric, leader mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, a choisi le Maroc pour déployer ce rendez-vous déjà présent dans plusieurs capitales. Un choix qui traduit la reconnaissance du rôle moteur du Royaume dans la transition énergétique et digitale en Afrique.

«Le Maroc s’inscrit dans cette dynamique continentale en jouant un rôle moteur. Notre responsabilité est de fédérer les initiatives locales et régionales afin de construire un avenir énergétique et technologique durable pour l’ensemble du continent», a souligné Walid Sheta, président Moyen-Orient & Afrique de Schneider Electric.

Trois conventions qui redessinent l’avenir industriel et numérique

Au-delà des débats et des panels, la journée a surtout été marquée par la signature de trois accords stratégiques qui incarnent la volonté de Schneider Electric et de ses partenaires d’ancrer davantage la transformation énergétique et numérique dans le tissu industriel marocain.

Le premier accord est une convention tripartite entre Schneider Electric Maroc, le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC).

L’objectif est de développer un sourcing local pour les composants destinés aux cellules moyenne tension. En réduisant la dépendance aux importations et en favorisant le Made in Morocco, cette initiative contribuera non seulement à l’amélioration de la balance commerciale, mais aussi à la réduction de l’empreinte carbone du secteur.

Une alliance industrielle pour fiabiliser l’accès à l’énergie

Le deuxième temps fort a été la signature d’un contrat commercial avec Kazinov, acteur industriel marocain reconnu. L’accord prévoit le déploiement de cellules moyenne tension de type GIS, développées par Schneider Electric, et la montée en compétence de Kazinov dans l’adaptation locale de tableaux moyenne tension.

Cette coopération, qui prolonge plus de quinze années de partenariat entre les deux entités, vise à améliorer la fiabilité de la distribution électrique, tout en créant des emplois qualifiés et en valorisant les compétences locales.

Au-delà de l’impact industriel, cet accord répond à une demande croissante d’électricité, estimée à plus de 5% par an au Maroc. Il illustre aussi la capacité des partenariats public-privé et privé-privé à accompagner la croissance énergétique et à consolider la souveraineté technologique du Royaume.

Un pari sur l’intelligence artificielle et le cloud

Enfin, la journée s’est conclue par un protocole d’accord avec la société américaine Iozera, portant sur le développement d’un datacenter d’intelligence artificielle d’une puissance de 380 MW dans la zone EUREKA.

Cette infrastructure, d’une ampleur inédite, associe l’expertise mondiale de Schneider Electric en conception et optimisation de datacenters avec le savoir-faire d’Iozera dans les infrastructures digitales de nouvelle génération. Elle ambitionne de positionner le Maroc comme un hub incontournable de l’intelligence artificielle en Afrique.

En paraphant ces trois conventions, Schneider Electric a démontré que l’Innovation Day ne se limitait pas à un rendez-vous d’idées mais se traduisait par des engagements concrets, porteurs d’impacts économiques, sociaux et technologiques durables.

Casablanca, un carrefour pour l’Afrique

Pour Schneider Electric, le choix de Casablanca ne doit rien au hasard. La métropole, au croisement des échanges entre l’Europe et l’Afrique, s’impose comme un terrain fertile pour les expérimentations industrielles et numériques.

Diaretou Madina Gaye Dieng, présidente du Cluster Afrique Francophone & Îles, a rappelé la vocation de cet événement : «À travers cette première édition de l’Innovation Day à Casablanca, nous souhaitons mettre en avant l’écosystème marocain et renforcer la visibilité des initiatives locales qui contribuent à la transition énergétique et digitale du pays et son développement industriel».

Au-delà des signatures, l’Innovation Day a donné à voir une ambition plus large de fédérer des acteurs publics et privés autour d’une trajectoire énergétique et digitale commune. Qu’il s’agisse de soutenir le Made in Morocco, de renforcer la fiabilité de la distribution électrique ou de miser sur l’intelligence artificielle, toutes ces initiatives participent d’un même mouvement, faire du Maroc un modèle africain de durabilité et d’innovation.

En s’adossant à des partenariats structurants et en mobilisant son savoir-faire international, Schneider Electric illustre ainsi la conviction que la transformation énergétique et digitale du continent passe par des choix stratégiques, des alliances solides et une vision tournée vers l’avenir. Casablanca en a été, le temps d’une journée, le théâtre emblématique.

Rachid Bahi

Directeur des activités industrie diverses Ministère de l’Industrie et du Commerce

«Cette première édition de l’Innovation Day, organisée par Schneider Electric, constitue un rendez-vous majeur. Elle offre une véritable plateforme de dialogue entre acteurs publics et privés autour d’enjeux essentiels tels que l’énergie, le digital et la souveraineté. À cette occasion, nous procédons à la signature d’un protocole d’accord entre le ministère et Schneider Electric International. Cet accord porte sur le développement du sourcing local de produits électriques et sur l’accompagnement des partenaires nationaux, avec pour objectif d’atteindre d’ici 2030 un chiffre d’affaires de sourcing supérieur à 100 millions de dollars, ainsi que la création de 100 emplois directs et indirects. Cet événement s’inscrit pleinement dans la dynamique de promotion et de développement de l’industrie nationale, et le ministère se réjouit d’y être associé.»

Nader El Zouabi

Directeur général de Schneider Electric pour le Maroc et la Mauritanie

«L’événement illustre l’importance de conjuguer transition énergétique et transformation industrielle. Pour réussir, il est essentiel de renforcer l’efficacité énergétique, de moderniser les infrastructures et de valoriser les ressources locales. Le Maroc s’impose dans ce domaine en développant des systèmes plus performants et plus durables, capables de répondre à la complexité croissante des besoins énergétiques. Schneider Electric contribue activement à cette dynamique à travers ses technologies et ses solutions globales, en accompagnant l’écosystème marocain. Nous travaillons avec nos partenaires pour accélérer la transition énergétique, la rendre plus sûre et plus rapide, tout en favorisant le développement des compétences et des ressources locales.»

