La Bourse de Casablanca entame sa séance en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,35% à 19.942,39 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,42% à 1.630,53 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,32% à 1.359,14 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,44% à 1.964,43 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Résidences Dar Saada (+5,11% à 182,9 DH), Douja Prom Addoha (+2,04% à 41,44 DH), Auto Hall (+1,91% à 103,95 DH), SMI (+1,72% à 2.599 DH) et SNEP (+1,56% à 650 DH).

En revanche, Cartier Saada (-1,28% à 38,5 DH), Ennakl (-1,18% à 58 DH), Afric Industries SA (-1,13% à 333,05 DH), Sodep-Marsa Maroc (-1,02% à 970 DH) et Involys (-0,98% à 151,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,16%.

S.L.