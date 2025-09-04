La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine jeudi, son principal indice, le MASI, s’adjugeant 0,24% à 20.193,98 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,23% à 1.653,51 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,31% à 1.378,74 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, avançait de 0,11% à 1.970 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Med Paper (+2,19% à 35 DH), Vicenne (+1,32% à 460 DH), S2M (+1,28% à 710 DH), CMGP Group (+1,21% à 417 DH) et Bank of Africa (+1,18% à 257 DH).

À l’inverse, Stroc Industrie (-1,41% à 233,65 DH), M2M Group (-0,97% à 510 DH), Afric Industries (-0,89% à 333 DH), Mutandis (-0,56% à 294 DH) et Auto Hall (-0,52% à 96,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,14%.