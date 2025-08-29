La Bourse de Casablanca accentue ses pertes à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca accentuait ses pertes vendredi à la clôture, son indice phare, le MASI, reculant de 0,41% à 20.054,88 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,46% à 1.644,27 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,49% à 1.370,33 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,8% à 1.928,79 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont abandonné respectivement 0,19% à 19.273,12 pts et 0,28% à 17.376,3 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sylviculture et papier » (-9,98%), « Chimie » (-5,19%) et « Société de financement et autres activités financières » (-3,22%) ont réalisé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Agroalimentaire/Production » (+1,59%), « Assurances » (+0,96%) et « Mines » (+0,88%) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les échanges se sont chiffrés à plus de 617 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (126,51 MDH), TGCC (88,84 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (78,01 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 1.055,6 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-10% à 490,25 DH), Med Paper (-9,98% à 33,29 DH), SNEP (-5,73% à 656 DH), Eqdom (-5,5% à 1.186 DH) et Stokvis Nord Afrique (-4,34% à 109 DH).

A l’inverse, Lesieur Cristal (+5,26% à 300 DH), AFMA (+3,24% à 1.435 DH), AGMA (+2,84% à 6.890 DH), Dari Couspate (+2,56% à 4.000 DH), CFG Bank (+1,54% à 254 DH) ont affiché les plus fortes hausses.