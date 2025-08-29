Economie

La Bourse de Casablanca accentue ses pertes à la clôture

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 août 2025 - 16:45
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca accentuait ses pertes vendredi à la clôture, son indice phare, le MASI, reculant de 0,41% à 20.054,88 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,46% à 1.644,27 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,49% à 1.370,33 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,8% à 1.928,79 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont abandonné respectivement 0,19% à 19.273,12 pts et 0,28% à 17.376,3 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sylviculture et papier » (-9,98%), « Chimie » (-5,19%) et « Société de financement et autres activités financières » (-3,22%) ont réalisé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Agroalimentaire/Production » (+1,59%), « Assurances » (+0,96%) et « Mines » (+0,88%) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les échanges se sont chiffrés à plus de 617 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (126,51 MDH), TGCC (88,84 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (78,01 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 1.055,6 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-10% à 490,25 DH), Med Paper (-9,98% à 33,29 DH), SNEP (-5,73% à 656 DH), Eqdom (-5,5% à 1.186 DH) et Stokvis Nord Afrique (-4,34% à 109 DH).

A l’inverse, Lesieur Cristal (+5,26% à 300 DH), AFMA (+3,24% à 1.435 DH), AGMA (+2,84% à 6.890 DH), Dari Couspate (+2,56% à 4.000 DH), CFG Bank (+1,54% à 254 DH) ont affiché les plus fortes hausses.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 août 2025 - 16:45


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page