Devises vs Dirham : les cours de ce mardi 12 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 12 août 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2271 – 11,8855

1 DOLLAR U.S.A. 8,8013 – 10,2285

1 DOLLAR CANADIEN 6,3893 – 7,4253

1 LIVRE STERLING 11,837 – 13,757

1 LIVRE GIBRALTAR 11,837 – 13,757

1 FRANC SUISSE 10,863 – 12,625

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254

1 DINAR KOWEITIEN 28,791 – 33,459

1 DIRHAM E.A.U. 2,3962 – 2,7848

1 RIYAL QATARI 2,4147 – 2,8063

1 DINAR BAHREINI 23,345 – 27,131

100 YENS JAPONAIS 5,9355 – 6,8981

1 RIYAL OMANI 22,86 – 26,568