Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce mardi 12 août 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 12 août 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2271 – 11,8855
1 DOLLAR U.S.A. 8,8013 – 10,2285
1 DOLLAR CANADIEN 6,3893 – 7,4253
1 LIVRE STERLING 11,837 – 13,757
1 LIVRE GIBRALTAR 11,837 – 13,757
1 FRANC SUISSE 10,863 – 12,625
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254
1 DINAR KOWEITIEN 28,791 – 33,459
1 DIRHAM E.A.U. 2,3962 – 2,7848
1 RIYAL QATARI 2,4147 – 2,8063
1 DINAR BAHREINI 23,345 – 27,131
100 YENS JAPONAIS 5,9355 – 6,8981
1 RIYAL OMANI 22,86 – 26,568