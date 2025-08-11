Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 11 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 11 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2365 – 11,8965

1 DOLLAR U.S.A. 8,7867 – 10,2115

1 DOLLAR CANADIEN 6,3815 – 7,4163

1 LIVRE STERLING 11,824 – 13,742

1 LIVRE GIBRALTAR 11,824 – 13,742

1 FRANC SUISSE 10,876 – 12,64

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3413 – 2,7209

1 DINAR KOWEITIEN 28,757 – 33,421

1 DIRHAM E.A.U. 2,3922 – 2,7802

1 RIYAL QATARI 2,4106 – 2,8016

1 DINAR BAHREINI 23,307 – 27,087 100 YENS JAPONAIS 5,9542 – 6,9198

1 RIYAL OMANI 22,823 – 26,523