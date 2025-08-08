La Bourse de Casablanca termine la semaine sur une bonne note

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert vendredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,20% à 19.818,76 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,11% à 1.624,16 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé légèrement de 0,06% à 1.359,41 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a bondi de 1,44% à 1.907,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont progressé respectivement de 0,49% à 19.045,68 pts et de 0,59% à 17.179,72 pts.

S.L.