Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 7 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 07 août 2025 :
1 EURO 10,2467 – 11,9083
1 DOLLAR U.S.A. 8,7735 – 10,1963
1 DOLLAR CANADIEN 6,3915 – 7,4279
1 LIVRE STERLING 11,731 – 13,633
1 LIVRE GIBRALTAR 11,731 – 13,633
1 FRANC SUISSE 10,901 – 12,669
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3378 – 2,717
1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376
1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776
1 RIYAL QATARI 2,407 – 2,7974
1 DINAR BAHREINI 23,272 – 27,046
100 YENS JAPONAIS 5,9749 – 6,9439
1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484
S.L