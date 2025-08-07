Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 7 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 août 2025 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 07 août 2025 :

1 EURO 10,2467 – 11,9083

1 DOLLAR U.S.A. 8,7735 – 10,1963

1 DOLLAR CANADIEN 6,3915 – 7,4279

1 LIVRE STERLING 11,731 – 13,633

1 LIVRE GIBRALTAR 11,731 – 13,633

1 FRANC SUISSE 10,901 – 12,669

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3378 – 2,717

1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376

1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776

1 RIYAL QATARI 2,407 – 2,7974

1 DINAR BAHREINI 23,272 – 27,046

100 YENS JAPONAIS 5,9749 – 6,9439

1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484

