Cohésion, vision, action : l’ONMT enclenche une dynamique d’équipe à 360°

À un moment clé pour le tourisme, l’Office National Marocain du Tourisme réuni l’ensemble de ses cadres à Rabat, marquant une volonté forte de mobilisation interne. Cette rencontre stratégique, qui concerne toutes les strates de l’institution, engage une nouvelle phase dans la construction d’une vision collective, structurée et ambitieuse pour le secteur.

Huit mois après son arrivée à la tête de l’ONMT, Achraf Fayda enclenche une nouvelle dynamique en réunissant, pour la première fois, l’ensemble des cadres de l’Office qu’ils soient basés au siège ou dans les délégations à l’étranger. Cette mobilisation générale traduit une conviction forte : l’élévation du secteur passe d’abord par une cohésion interne et une clarté de cap. Ce moment fondateur permet d’aligner les objectifs, de renforcer la culture de résultat et de responsabiliser chaque collaborateur autour d’un projet partagé.

Cette mobilisation inédite vise à créer une culture commune fondée sur la performance, l’agilité et la confiance. À travers cette démarche, la Direction Générale affirme sa volonté de mieux valoriser les ressources internes : identification des talents, meilleure circulation de l’information, décloisonnement des services, simplification des procédures, et développement des compétences deviennent des priorités structurantes. Le message est clair : aucun niveau hiérarchique n’est laissé de côté. Chacun a un rôle à jouer, et c’est ensemble que l’ONMT construira sa nouvelle trajectoire.

Ce travail de fond s’inscrit dans la continuité des actions menées ces derniers pour repositionner le Maroc sur l’échiquier touristique mondial. La campagne « Maroc, Terre de Football » a jeté les bases d’un récit fédérateur et populaire, tandis que deux plans d’urgence, Shining Fès et Rising Ouarzazate, ont permis de remettre en lumière des destinations à fort potentiel patrimonial, culturel et naturel. En parallèle, des partenariats structurants ont été noués avec les grands opérateurs internationaux du secteur pour renforcer la connectivité, la visibilité et l’attractivité du pays sur ses marchés stratégiques.

La réunion de Rabat marque un tournant. En impliquant tous les niveaux de l’institution, elle initie une méthode fondée sur l’intelligence collective, la transparence et l’engagement. Elle donnera lieu à une feuille de route renouvelée, alignée sur les grands enjeux nationaux, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

La prochaine étape de cette démarche consistera à ouvrir la concertation aux professionnels du secteur, réunis au sein de la Confédération Nationale du Tourisme, afin de co-construire ensemble une stratégie partagée et à fort impact pour les années à venir.