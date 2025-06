CA DE L’ONMT: le Maroc consolide sa dynamique touristique

Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est réuni ce mardi 24 juin 2025 à Rabat, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le Conseil d’Administration a salué des résultats records et une trajectoire de croissance inédite, témoignant de la pleine efficacité de la stratégie déployée dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026. Le cap des 17,4 millions de touristes a été atteint en 2024. À fin mai 2025, les arrivées aux postes frontières ont progressé de 22 % par rapport à l’année précédente et les nuitées touristiques, à fin mai, affichent une hausse de 17 %.

« Les prochaines années seront déterminantes pour le développement touristique du Maroc. Avec la feuille de route 2023-2026, nous avons une trajectoire claire. Le cap est fixé sur 26 millions de touristes en 2030. Et pour atteindre cet objectif, les chantiers gouvernementaux sont divers, notamment le développement des infrastructures touristiques, l’amélioration de la qualité de service, et le renforcement de l’aérien point à point, qui est un axe prioritaire.» affirme Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire

Cette performance s’explique notamment par la puissance des leviers activés à l’international. Plus de 90% des sièges aériens programmés en 2024 sont issus de partenariats établis par l’ONMT. Les tour-opérateurs et OTA partenaires génèrent aujourd’hui les trois quarts des nuitées consommées par les touristes internationaux dans les hôtels classés.

L’année 2024 aura été celle de l’accélération de la stratégie « World Class Marketing », avec l’intégration de six nouvelles destinations au sein de la marque « Maroc, Terre de Lumière », le déploiement d’une nouvelle architecture de marques, des campagnes massives sur les marchés prioritaires et l’organisation d’événements d’envergure. Le tourisme interne, quant à lui, s’est appuyé sur des actions inédites en matière de mobilité, notamment avec l’ONCF et une communication ciblée sur l’ensemble du territoire.

Dans le domaine digital, l’ONMT a renforcé sa capacité de production de contenus, intensifié les opérations d’influence, et multiplié les campagnes de notoriété sur l’ensemble des plateformes sociales, en synergie avec les grandes campagnes RP à l’international.

Sur le plan de l’aérien, les avancées sont considérables : +25 % de sièges contractualisés en un an, ouverture de nouvelles routes long-courriers, consolidation de la présence de compagnies majeures et création de nouvelles bases au Maroc. La stratégie « Aérien x2 » amorce désormais une nouvelle phase avec des signatures en cours pour la période 2026-2030 et l’ambition de franchir la barre des 13 millions de sièges dès 2025.

Le premier semestre 2025 confirme la pertinence de ces choix.

« En 2025, nos priorités s’élargissent : nous consolidons nos acquis tout en accélérant l’intégration régionale, la diversification des marchés et l’extension des routes aériennes. Plus que jamais, nous engageons le Maroc dans une dynamique de connectivité et d’innovation pour renforcer sa place parmi les grandes destinations mondiales. » souligne Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT.

Le Maroc intègre désormais le Top 10 des destinations les plus citées dans l’esprit des touristes internationaux, avec un taux de considération de 54 %. La campagne mobilité enregistre un reach national de plus de 81 %, la plateforme Ntla9awfbladna est refondue, et Visit Morocco est en cours de modernisation. L’effort de production de contenus se poursuit, porté par des vloggeurs, des influenceurs régionaux, et des outils numériques enrichis.

Sur le front des marchés, la conquête continue : roadshows, conventions stratégiques, nouveaux pavillons, promotion de segments de niche, percées dans les Amériques et en Asie, accords structurants avec Emirates, Delta Airlines ou encore Trip.com. Le Maroc affirme sa présence sur les grands salons internationaux, tout en accueillant chez lui les plus grands réseaux de distribution.

Enfin, la feuille de route du second semestre 2025 ouvre une nouvelle phase d’action avec le lancement de la campagne « Maroc, Terre de Football » dans le cadre d’un partenariat croisé inédit avec la FRMF, mobilisation pour la CAN 2025, le développement d’une offre expérientielle régionale, une montée en puissance des plateformes digitales et la poursuite de l’effort d’animation à travers plus de 40 évènements nationaux.

Porté par une gouvernance renforcée, une vision claire, une stratégie offensive et un ancrage territorial accru, l’ONMT affirme plus que jamais son rôle de locomotive du tourisme marocain, déterminé à faire du Maroc une destination mondiale d’ici 2030.

A l’issue de la présentation, le procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 décembre 2024 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, ainsi que le projet de résolutions ont été approuvés par l’ensemble des administrateurs, de même que son plan d’action pour le deuxième semestre 2025 et les projets structurants pour l’Office et la destination Maroc.