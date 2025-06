CAN 2025: l’ONMT embarque l’Europe dans l’univers “Maroc, Terre de Football” 

À l’approche de la CAN 2025 et dans la lignée des actions de la FRMF, l’ONMT lance un roadshow européen sous le signe “Maroc, Terre de Football”. Du 16 au 23 juin, cinq grandes capitales accueillent cette tournée destinée à renforcer l’attractivité du Royaume à travers le prisme du sport et de la culture.

Madrid, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Milan. Cinq capitales européennes parmi les plus influentes accueilleront, du 16 au 23 juin, un roadshow initié par l’Office National Marocain du Tourisme sous la signature “Maroc, Terre de Football”. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de promotion du Royaume à l’international à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que le Maroc accueillera avec ambition et engagement.

La CAN 2025 sera l’occasion pour le Maroc et plus particulièrement la FRMF, de faire valoir la vision d’un pays profondément ancré dans sa culture, résolument tourné vers l’Afrique, et pleinement intégré dans les dynamiques internationales

“Le Maroc s’apprête à accueillir l’Afrique. Dans le cadre de notre convention entre l’ONMT et La FRMF, nous comptons, à travers ce roadshow, raconter une histoire collective, celle d’un pays tourné vers l’avenir, fier de ses racines et passionné de football. ‘Maroc, Terre de Football’ est une invitation à vivre la CAN 2025 comme une expérience inoubliable.”, souligne Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT.

L’initiative entre, en effet, dans le cadre de la convention stratégique, signée en avril dernier, entre la FRMF et l’ONMT visant à positionner le Royaume comme une référence mondiale du football et du tourisme d’ici 2030.

À travers cette tournée, l’ONMT entend mobiliser les professionnels du tourisme et du sport, les médias et les créateurs de contenu, autour d’une campagne immersive et fédératrice. Plus d’une centaine d’agents de voyages et de tour-opérateurs prendront part aux échanges dans chaque pays, aux côtés de spécialistes du tourisme africain, communautaire et expérientiel. La présence d’acteurs médiatiques africains marque également la dimension de l’événement qui se veut dans un esprit de coopération sud-sud.

Chaque étape de ce roadshow proposera une mise en lumière des atouts touristiques du Royaume, à travers des expériences multisensorielles, des témoignages inspirants et des rencontres avec des figures emblématiques du sport.

Porté par une jeunesse engagée, une infrastructure moderne et une tradition d’accueil reconnue, le Maroc se positionne aujourd’hui comme un acteur central du tourisme et du sport en Afrique. Ce roadshow constitue l’un des temps forts de la stratégie de l’ONMT en vue de la CAN 2025. Il reflète la volonté du Royaume d’organiser une compétition exemplaire, inclusive, durable et inspirante.

En mobilisant ses partenaires européens et africains, l’ONMT, partenaire de la FRMF, affirme avec force sa conviction que le Maroc est prêt à faire de la CAN 2025 un moment historique, au service du continent et de ses talents.