La Bourse de Casablanca ouvre sur une note négative ce mercredi

La Bourse de Casablanca a ouvert sur une note négative mercredi , son indice principal, le MASI, se repliant de 0,04% à 18.403,24 (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,03% à 1.508,41 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,06% à 1.274,12 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,23% à 1.772,45 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses étaient accusées par Ennakl (-3,31% à 33,26 DH), Colorado (- 2,92% à 62,01 DH), Bank of Africa (-2,85% à 270 DH), SMI (-2,45% à 2.351 DH) et Jet Contractors (-2,33% à 1951 DH)

En revanche, Cartier Saada (+10% à 43,24 DH), IB Maroc (+9,99% à 87,16 DH), Involys (+9,99% à 231,75 DH), Stroc industrie (+9,99% à 273,60 DH) et Fenie Brossette (+9,99% à 456,40 DH) ont réalisaient les meilleures performances.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,63% à 18.411,21 points.

