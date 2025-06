Les marques face au défi générationnel Z (VIDEO)

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération.

Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques. Les intervenants ont mis en lumière une génération qui ne se définit pas uniquement par ses usages numériques, mais également par une véritable posture vis-à-vis du monde, exigeant transparence, authenticité et co-création.

L’élévation du standard d’expérience. «Une marque digitale qui ne propose pas une expérience au niveau de TikTok ou Netflix commence déjà avec un handicap», alerte-t-il. Cette exigence concerne aussi bien l’ergonomie et la fluidité que la réactivité de la marque.

Face à ces mutations, la réponse des marques doit être systémique. Il ne s’agit plus simplement de «parler aux jeunes» mais de les intégrer dans le processus de conception. C’est ce que souligne Siham Malek : «C’est une génération de co-création. Si on ne crée pas avec eux, on crée contre eux».

Chez inwi, cette logique a été mise en pratique à travers la marque Win. Hind Khouy raconte : «On a ramené les clients chez nous, on a passé une matinée avec eux. Le retour est complètement différent des focus groups traditionnels. Ils ont besoin d’authenticité, d’échange horizontal», témoigne-t-elle. Ce rapport d’égal à égal s’impose comme la nouvelle norme. Yassine Ziad insiste sur cette posture d’écoute.