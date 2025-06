Comment ces marques ont séduit la Génération Z (VIDEO)

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération. Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques.

Du côté des télécoms, les exigences s’étendent à l’ensemble de l’expérience client, comme le décrit Hind Khouy.

«La Gen Z veut de la personnalisation. Elle veut un produit qu’elle compose elle-même, activable immédiatement, avec une expérience fluide et intuitive. Cela nous pousse à repenser l’UX de nos applis, la rapidité d’activation, et même la manière de communiquer», explique-t-elle.

Car les jeunes utilisateurs ne veulent plus d’un discours descendant. Les testimonials classiques ne fonctionnent plus. La Gen Z ne veut pas qu’une marque parle pour elle. Elle veut que ce soit elle qui parle de la marque. Plus de détails dans cette vidéo.