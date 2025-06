Formation : l’UM6P, catalyseur scientifique de la souveraineté industrielle

À la croisée de la recherche, de l’innovation et de la souveraineté industrielle, l’Université Mohammed VI Polytechnique déploie une stratégie ambitieuse pour répondre aux besoins des filières technologiques émergentes. De la biotechnologie aux matériaux avancés, en passant par l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, l’établissement de Benguerir s’impose comme un acteur clé de la montée en puissance industrielle du Maroc.

Au cœur de Benguerir, l’Université Mohammed VI Polytechnique trace une voie singulière dans le paysage scientifique africain. À l’heure où le Maroc ambitionne de consolider sa souveraineté industrielle et de se positionner sur les segments technologiques les plus porteurs, l’Université s’affirme comme l’un des leviers structurants de cette transformation.

À la croisée de la science, de la formation et du développement économique, l’établissement cultive une approche unique, fondée sur la transdisciplinarité, l’impact et le lien direct avec les besoins industriels du pays et du continent africain.

Une recherche orientée vers l’impact et les filières stratégiques

L’UM6P n’envisage pas la recherche comme une fin en soi. Elle la pense comme un moteur de changement industriel. Sa stratégie repose sur une architecture agile, adaptée à l’anticipation des grandes transitions.

«Nous avons mis en place une architecture de recherche agile, reposant sur des initiatives dans des domaines clés tels que l’agronomie, la santé, le stockage de l’énergie ou les technologies digitales», explique Prof. Jones Alami, Chief Research & Global Scientific Engagement Officer – Science & Technology.

Les priorités scientifiques identifiées sont en phase avec les chaînes de valeur émergentes, biotechnologie industrielle, matériaux avancés, chimie verte, semi-conducteurs, métamatériaux, ou encore systèmes embarqués. Cette vision est soutenue par des plateformes de pointe, comme le FabLab et les lignes pilotes, qui facilitent la transition entre recherche fondamentale et développement technologique à des niveaux de maturité avancés. Il ne s’agit pas seulement d’explorer, mais de prototyper, tester et transférer.

Un continuum complet de l’idée au marché

Pour garantir un passage fluide de la science à l’industrie, l’UM6P a bâti un écosystème d’innovation complet. Elle dispose d’un Office du transfert technologique et des relations industrielles, chargé de faire vivre le lien entre laboratoire et entreprise. À cela s’ajoute une stratégie d’incubation ambitieuse, structurée autour de la StartGate, véritable rampe de lancement pour les projets deeptech issus de la recherche universitaire.

«Nous couvrons l’ensemble du cycle, de l’idée à l’impact industriel et sociétal», rappelle Prof. Alami.

L’université soutient la création de spin-offs technologiques, gère un portefeuille de brevets en croissance, met en place des plateformes de démonstration industrielle et active des fonds de maturation, en lien avec des partenaires du capital-risque. L’ensemble forme un maillage d’initiatives pensé pour rapprocher la recherche des enjeux industriels concrets, avec pour ambition de renforcer la compétitivité locale par l’innovation.

Former aux compétences industrielles du futur

La révolution industrielle en cours, marquée par l’essor de la robotique, de l’intelligence artificielle et de la connectivité, impose un renouvellement rapide des compétences. L’UM6P y répond par un modèle éducatif innovant, conjuguant formation académique, pratique industrielle et ancrage technologique. Elle a ainsi lancé plusieurs programmes spécialisés en robotique, automatisation, IA appliquée à l’industrie, cybersécurité opérationnelle et data industrielle.

Cette pédagogie s’incarne dans des environnements immersifs. «Nos laboratoires de formation avancée, comme le Digital Factory, le Smart Industry Lab ou le Cybersecurity Innovation Hub, permettent aux étudiants d’apprendre sur des cas réels, en co-développement avec l’industrie», précise Prof. Alami. L’université favorise également les micro-certifications et la formation continue, outils clés pour répondre à l’obsolescence accélérée des compétences dans les filières technologiques.

Des partenariats industriels ancrés dans les territoires

L’ancrage industriel de l’UM6P ne se limite pas à la co-conception de formations. Il repose sur des partenariats structurants avec des groupes implantés au Maroc. Cela inclut des chaires industrielles actives avec OCP, des centres de R&D conjoints comme celui développé avec Maghreb Steel, ou encore des plateformes sectorielles dans les domaines des batteries, de l’énergie et de l’agriculture de précision.

L’université s’inscrit dans une logique de co-développement technologique avec les entreprises, en particulier dans les secteurs automobile, biotech et agricole. Elle participe aussi à la dynamique des clusters industriels nationaux, apportant une expertise technologique de haut niveau dans des écosystèmes productifs en mutation. Cette approche permet à l’université d’orienter ses efforts de recherche vers des problématiques concrètes, identifiées en lien direct avec les acteurs de terrain.

Contribuer à la souveraineté technologique du pays

Au-delà de la formation et de la recherche, la mission de l’UM6P s’inscrit dans une vision stratégique de contribuer à l’autonomie technologique et économique du pays.

«Nous concevons notre mission comme un levier pour renforcer la souveraineté technologique du Maroc», affirme Prof. Alami.

Cela se traduit par le développement de capacités locales de R&D, le rapatriement de chaînes de valeur critiques, batteries, génomique végétale, chimie circulaire, et l’appui aux politiques industrielles à travers la production de savoirs stratégiques.

L’université œuvre également à la constitution d’un vivier de talents, non seulement hautement qualifiés, mais surtout formés aux réalités opérationnelles des industries de demain. Cette capacité à faire émerger des ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs adaptés aux transitions en cours constitue l’un des piliers de l’écosystème national d’innovation.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO