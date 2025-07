Bridge Africa Summit 2025 : Une nouvelle génération de leaders africains à l’honneur à l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) accueille, du 17 au 19 juillet sur son campus de Benguerir, la deuxième édition du Bridge Africa Summit.

Cet événement rassemble 130 jeunes leaders venus de plus de 30 pays africains et issus de parcours variés, avec pour ambition de repenser les formes de leadership capables d’accompagner les grandes transitions que connaît le continent.

Placée sous le thème « Un nouveau leadership africain », cette édition s’articule autour de trois grandes séquences :

Une phase d’immersion dans les dynamiques locales de transformation, Un temps de co-création collective entre les participants, Une séquence d’engagement, orientée vers la mise en action.

Chaque étape est conçue comme un levier de construction d’une pensée ancrée dans le réel, critique, et tournée vers l’impact.

Pour Khalid Baddou, président du programme Bridge Africa, « il ne s’agit pas simplement d’identifier des profils prometteurs, mais de créer les conditions d’un exercice collectif de responsabilité. Les piliers que nous mobilisons – immersion, co-création, engagement – ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des méthodes concrètes pour faire émerger un leadership enraciné dans la complexité, capable de produire du sens durablement, au service du continent. »

Le programme propose des sessions de réflexion autour des politiques publiques, de l’innovation sociale, de l’économie politique du changement, ainsi que des ateliers plus pratiques.

Parmi les temps forts, on note une conférence d’Amadou Diaw, figure majeure de l’enseignement supérieur francophone, sur les nouvelles formes d’influence et de responsabilité des élites africaines, suivie d’un atelier animé par le professeur Hamid Bouchikhi, autour des modèles économiques adaptés aux transitions du continent.

Les participants auront également l’occasion de découvrir les pôles de recherche et d’innovation du campus, à travers des visites de laboratoires, startups et plateformes technologiques, afin d’associer réflexion intellectuelle et compréhension concrète des dynamiques africaines actuelles.

Le sommet se clôturera par une cérémonie d’engagement collectif, avec la présentation de l’appel « Bridge Africa 2025 », destiné aux décideurs du continent.

Cette déclaration vise à porter la voix de la jeunesse africaine auprès des responsables politiques et économiques, en soulignant l’urgence de refonder les pratiques de leadership à partir des réalités vécues, des savoirs locaux et d’une éthique de responsabilité partagée.