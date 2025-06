La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,39% à 18.716,55 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,42% à 1.532,03 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,38% à 1.285,7 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, reculait de 0,12% à 1.826,45 pts.

Aux valeurs individuelles, Afriquia Gaz (+4,48% à 4.388 DH), TGCC S.A (+2,81% à 909,9 DH), Minière Touissit (+2,77% à 2.415 DH), Aradei Capital (+2,34% à 478,95 DH) et Bank of Africa (+1,85% à 275 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

Les plus fortes baisses ont été accusées par CIH (-2,26% à 410,5 DH), SNEP (-1,84% à 722 DH), Sonasid (-1,54% à 2.560 DH), Afric Industries SA (-1,47% à 324,1 DH) et Sodep-Marsa Maroc (-1,38% à 857 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,44%.