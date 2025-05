La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, reculant de 0,11% à 18.112,39 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,26% à 1.474,51 pst, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,24% à 1.230,97 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 0,23% à 1.764,72 pts. Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,45% à 17.316,84 pts et 0,33% à 15.451,66 pts.

Au volet sectoriel, les indices « Transport » (-2,43%), « Participation et promotion immobilières » (-1,9%) et « Sylviculture et papier » (-1,4%) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’opposé, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+6,43%), « Loisirs et hôtels » (+4,4%) et « Industrie agricole » (+2,63%) ont réalisé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint plus de 639,17 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action », et dominés par les transactions sur BCP (74,27 MDH), TGCC (73,57 MDH) et Afriquia Gaz (71,25 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à plus de 952,36 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (-4,7% à 424,1 DH), Douja Prom Addoha (-4,04% à 35,62 DH), Cartier Saada (-3,63% à 31,1 DH), Ctm (-2,43% à 922 DH) et Cih (-2,19% à 400 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, Stroc Industrie (+10% à 74,06 DH), Zellidja S.A (+5,99% à 149,45 DH), Agma (+4,53% à 6.993 DH), Eqdom (+4,46% à 1.100 DH) et Risma (+4,4% à 329,9 DH) ont affiché les plus fortes hausses.