La Bourse de Casablanca entame ses échanges sur une bonne note

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert jeudi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,12% à 18.047,39 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,1% à 1.472 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,07% à 1.224,52 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, reculait de 0,17% à 1.743,06 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Stroc Industrie (+7,83% à 66 DH), Maghreb Oxygène (+5,25% à 445,95 DH), Med Paper (+4,62% à 22,19 DH), S2M (+1,95% à 621,9 DH) et Disty Technologies (+1,66% à 330 DH).

À l’opposé, LafargeHolcim Maroc (-1,57% à 1.943 DH), Taqa Morocco (-1,39% à 3.120 DH), Bank of Africa (-1,09% à 227,5 DH), Immorente Invest (-0,93% à 89,11 DH) et Jet Contractors (-0,46% à 2.399 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,18%.

