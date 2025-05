Kia Maroc s’allie à la Fédération Marocaine des Transporteurs Touristiques

Bamotors Maroc, importateur exclusif de la marque Kia au Maroc, annonce la signature d’un partenariat structurant avec la Fédération Marocaine des Transporteurs Touristiques (FMTT). Cette alliance stratégique vise à accompagner le développement du secteur touristique à travers des solutions de mobilité innovantes, durables et adaptées aux exigences des professionnels.

Un acteur clé du transport touristique

La FMTT regroupe de nombreuses entreprises spécialisées dans le transport touristique au Maroc. Elle joue un rôle central dans l’amélioration de la qualité des services offerts aux voyageurs nationaux et

internationaux, tout en contribuant au dynamisme économique du secteur. En s’associant à Kia Maroc, la fédération franchit une nouvelle étape pour la modernisation et la professionnalisation de son parc

automobile.

Des solutions concrètes pour les professionnels

Dans le cadre de ce partenariat, Kia Maroc met à disposition une gamme de véhicules parfaitement

adaptés aux besoins du transport touristique : Kia Carnival, Kia Sorento, ainsi que les véhicules 100% électriques Kia EV5 et Kia EV9. L’objectif est double : offrir plus de confort, de sécurité et de performance aux passagers, tout en accompagnant la transition énergétique du secteur.

Les membres de la FMTT bénéficieront de tarifs préférentiels, de services après-vente dédiés, ainsi que de conditions avantageuses pour le renouvellement de flotte et l’acquisition de pièces de rechange.

Une vision partagée pour un tourisme durable

Avec ce partenariat, Bamotors Maroc confirme son ambition de jouer un rôle actif dans le développement du tourisme durable, en proposant aux opérateurs des solutions fiables, innovantes et respectueuses de l’environnement.