Kia Maroc renforce sa stratégie B2B à travers un partenariat avec la FALAM

Dans le cadre de sa stratégie de développement du segment B2B, Bamotors Maroc, importateur exclusif de la marque Kia au Maroc, a officialisé la signature d’une convention de partenariat avec la Fédération des Associations de Location Automobile au Maroc (FALAM), acteur national majeur de la location longue durée (LLD) et de la gestion de flotte.

Signée par M. Cédric Veau, Directeur Général de Bamotors Maroc, cette convention s’inscrit dans la feuille de route stratégique du pôle Flottes & Entreprises, piloté par Mme Khaoula Chioua, Directrice Commerciale, qui œuvre à renforcer la présence de Kia sur le marché professionnel.

« Ce partenariat avec la FALAM reflète notre volonté d’accompagner les acteurs clés de la mobilité professionnelle avec des offres sur mesure, innovantes et à forte valeur ajoutée. »

— Cédric Veau, Directeur Général de Bamotors Maroc

Des avantages exclusifs pour les membres de la FALAM

Grâce à cet accord, les membres de la FALAM bénéficieront d’un ensemble d’avantages personnalisés, notamment :

Des conditions préférentielles sur l’achat de véhicules neufs de la gamme Kia,

Des remises spécifiques sur les prestations de service après-vente (SAV),

Un accompagnement dédié dans la gestion, le suivi et la digitalisation des flottes.

La convention prévoit également :

La mise en place d’un programme de suivi personnalisé,

Des formations techniques et commerciales,

L’organisation de rencontres régulières pour renforcer et faire évoluer la collaboration.

Une vision tournée vers l’avenir de la mobilité

À travers cette initiative, Kia Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une mobilité professionnelle plus compétitive, plus durable et mieux adaptée aux besoins évolutifs des gestionnaires de flotte et des opérateurs de location.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de la présence de Kia sur le marché B2B marocain, en ciblant particulièrement les loueurs professionnels, gestionnaires de flotte et entreprises à la recherche de solutions de mobilité performantes et optimisées.