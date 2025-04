EV-Abonnement: les modèles que propose Kia Maroc (VIDEO)

Avec EV-Abonnement, Kia Maroc lance une offre inédite d’abonnement automobile tout compris, destinée aux particuliers souhaitant rouler en véhicule 100% électrique sans contrainte d’achat. Sans apport, sans frais cachés et avec un entretien inclus, cette solution offre une alternative flexible à la propriété traditionnelle, répondant aux nouveaux besoins des automobilistes marocains. Face aux défis du marché de l’électrique – coût d’acquisition, infrastructures de recharge limitées et incertitudes sur la revente – Kia Maroc mise sur une approche innovante et accessible. Cédric Veau, directeur général de Bamotors, importateur exclusif de Kia au Maroc, revient sur cette initiative et les ambitions de la marque pour accompagner la transition énergétique du Royaume.

Kia Maroc propose une gamme complète de modèles 100% électriques, adaptés aux différents besoins des automobilistes (EV9, SUV familial spacieux et technologique, EV5, SUV premium au design audacieux et EV6, un crossover sportif aux performances électrisantes). Les clients peuvent souscrire à un abonnement de trois ans ou 60.000 km, avec la liberté de restituer ou d’acheter leur véhicule en fin de contrat. Vidéo.