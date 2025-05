La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,18% à 18.025,57 points (pts). Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,34% à 1.470,51 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, est resté quasi-stable (+0,01%) à 1.223,69 pts. Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est, quant à lui, replié de 0,44% à 1.746,03 pts. Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,32% à 17.306,89 pts et 0,3% à 15.401,15 pts.

Au volet sectoriel, les indices « Services de transport » (-2,14%), « Mines » (-2,06%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (-1,9%) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’opposé, les secteurs « Industrie Agricole » (+7,29%), « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+5,98%) et « Électricité » (+4,39%) ont réalisé les meilleures performances. Les échanges ont atteint plus de 464,22 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central « Action », et dominés par les transactions sur TGCC (132,81 MDH), Taqa Morocco (108,11 MDH) et CMGP Group (25,38 MDH). La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à plus de 948,31 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, TGCC (-8,61% à 822,5 DH), Maghreb Oxygène (-5,21% à 423,7 DH), Minière Touissit (-3,64% à 1.825 DH), Salafin (-3,08% à 630 DH) et Alliances (-2,95% à 467,5 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, Stroc Industrie (+9,99% à 61,21 DH), CMGP Group (+7,29% à 337,95 DH), Taqa Morocco (+4,39% à 3.164 DH), Ctm (+2,49% à 945 DH) et Involys (+2,46% à 98,88 DH) ont affiché les plus fortes hausses.