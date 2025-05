La Bourse de Casablanca débute ce lundi en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,24% à 17.815,59 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,29% à 1.451,39 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, s’adjugeait 0,39% à 1.220,22 pts. Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, avançait de 0,15% à 1.752,33 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Salafin (+3,08% à 670 DH), Mutandis (+2,49% à 290,15 DH), S2M (+2,08% à 633,9 DH), Akdital (+1,38% à 1.469 DH) et BCP (+1,12% à 270 DH).

À l’opposé, IB Maroc.com (-5,94% à 37,51 DH), Cartier Saada (-2,75% à 31,51 DH), Aluminium du Maroc (-1,87% à 1.786 DH), Colorado (-1,66% à 59,3 DH) et CTM (-1,38% à 932 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,25%.

S.L.