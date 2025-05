La Bourse de Casablanca perd du terrain à la clôture ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge mercredi à la clôture, son indice phare, le MASI, reculant de 0,31% à 18.010,21 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,43% à 1.468,96 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,44% à 1.229,52 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a gagné 0,18% à 1.774,58 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,37% à 17.246,84 pts et 0,25% à 15.378,33 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-2,2%), « Chimie » (-1,98%), « Distributeurs » (-1,72%) ont enregistré les plus forts replis.

À l’opposé, les secteurs « Industrie pharmaceutique » (+1,99%), « Loisirs et hôtels » (+1,94%) et « Industrie agricole » (+1,59%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint plus de 518 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Label Vie (82,2 MDH), Attijariwafa Bank (74,87 MDH) et TGCC (33,33 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 943,41 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Microdata (-4,9% à 835 DH), Maghreb Oxygène (-4,22% à 431 DH), Balima (-3,51% à 220 DH), Oulmès (-3,27% à 1.183 DH) et AtlantaSanad (-2,76% à 141 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Ib Maroc.com (+6,29% à 39,74 DH), Fenie Brossette (+5,47% à 289 DH), Sonasid (+4,74% à 2.430 DH), Sanlam Maroc (+4,32% à 2.003 DH) et Jet Contractors (+3,16% à 2.347 DH).

S.L