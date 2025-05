Bourse de Casablanca: tout ce qu’il faut retenir du résumé hebdomadaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 05 au 09 mai :

– Le MASI a progressé de 1,46% à 17.765,3 points.

– Le secteur des « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+9,36%) a réalisé la meilleure performance et celui des « Loisirs et Hôtels » (-1,22%) a accusé la plus forte baisse.

– Les échanges ont avoisiné 1,55 milliard de dirhams (MMDH).

– La capitalisation boursière s’est établie à plus de 928,6 MMDH.

– Les valeurs Promopharm (+12,73% à 1.080 DH), Label Vie (+9,98% à 4.729 DH), Delta Holding (+9,49% à 90 DH), CTM (+6,66% à 959,9 DH) et Auto Hall (+6,49% à 82 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

– Les plus forts replis ont été enregistrés par Zellidja (-11,59% à 133,05 DH), Résidences Dar Saada (-6,86% à 95 DH), Sanlam Maroc (-6,47% à 2.011 DH), Dari Couspate (-5,97% à 3.338 DH) et Fenie Brossette (-3,51% à 275 DH).

S.L.