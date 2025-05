Positeams : une stratégie RH Tech au service de l’engagement collaborateur

Positeams démontre qu’en plaçant l’humain et la technologie au centre des priorités, les entreprises peuvent créer des environnements de travail où l’épanouissement des collaborateurs se traduit par une performance accrue. Avec une stratégie d’innovation continue et une approche résolument tournée vers l’avenir, la startup est prête à relever les défis du marché.

Dans un monde où l’expérience collaborateur est devenue un facteur clé de la performance des entreprises, Positeams s’est imposée comme une référence dans le domaine de la HR Tech. Avec une vision claire : placer le capital humain au cœur des stratégies d’entreprise, cette startup basée à Casablanca est sur une trajectoire de croissance soutenue, portée par des innovations technologiques en phase avec les enjeux du marché.

Une vision centrée sur le bien-être au travail

L’essor de Positeams trouve ses racines dans une évolution majeure des attentes des collaborateurs. Depuis la crise sanitaire, les employés ne se contentent plus d’un salaire compétitif ; ils recherchent un épanouissement personnel et professionnel, une reconnaissance accrue, et un environnement de travail qui favorise le bien-être.

Ce constat est partagé par Samir Tamri, fondateur et directeur de Positeams, qui explique : «Nous croyons fermement que les entreprises qui réussiront à se maintenir compétitives sont celles qui mettront l’humain au cœur de leur stratégie».

Positeams s’adresse donc à une nouvelle génération de gestionnaires RH, désireux de comprendre et d’agir sur les leviers de l’engagement, de la motivation et de la rétention des talents.

Cependant, l’écoute active des besoins des collaborateurs est une tâche chronophage, souvent négligée dans un environnement de travail où la gestion des priorités est déjà complexe. C’est pour répondre à ce défi que Positeams a conçu des solutions qui automatisent et simplifient le processus d’écoute et d’engagement des collaborateurs.

Des solutions innovantes au service de l’engagement

Au cœur de l’offre de Positeams se trouvent trois solutions principales : Positeams Engage, Positeams Recognize et Positeams Assess, chacune répondant à des besoins spécifiques en matière de gestion des ressources humaines. Positeams Engage, la solution phare de la startup, repose sur une approche scientifique basée sur la psychologie organisationnelle.

Grâce à une évaluation fine de l’engagement des collaborateurs à travers 14 dimensions clés, elle permet aux gestionnaires RH de détecter rapidement les points de friction et de proposer des plans d’action adaptés. L’intelligence artificielle (IA) intégrée analyse les réponses des salariés, identifie les tendances et fournit des recommandations concrètes pour améliorer l’expérience collaborateur.

Positeams Recognize, quant à elle, propose un modèle de reconnaissance par les pairs, une pratique de plus en plus prisée dans les entreprises modernes. En s’appuyant sur des principes de gamification, cette solution permet aux salariés de se récompenser entre eux pour les comportements exemplaires, renforçant ainsi la culture d’entreprise et l’engagement des équipes.

Enfin, Positeams Assess propose un cadre structuré pour l’évaluation des compétences, facilitant la gestion des cursus de formation et l’évolution des talents au sein des organisations. Ce module offre une solution complète pour accompagner le développement professionnel des collaborateurs, un enjeu pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans un environnement en perpétuelle évolution.

L’Intelligence artificielle au cœur de la transformation RH

L’utilisation de l’IA par Positeams est un atout indéniable. Elle permet non seulement d’automatiser les processus de collecte et d’analyse des données, mais également de fournir aux gestionnaires RH des insights exploitables en un temps record.

«L’intelligence artificielle nous permet d’analyser rapidement des centaines de réponses à des sondages, d’en extraire les tendances principales, et de fournir des recommandations adaptées», explique Samir Tamri.

Ce gain de temps et d’efficacité est un véritable levier stratégique pour les entreprises, qui peuvent ainsi prendre des décisions éclairées et personnalisées. Cette approche data-driven est au centre de la stratégie de Positeams, qui mise sur une objectivité totale dans le traitement des données pour offrir des services RH plus performants et personnalisés. En offrant des tableaux de bord en temps réel, les solutions de Positeams permettent aux gestionnaires RH d’identifier rapidement les zones d’amélioration et de mettre en place des plans d’action ciblés.

Défis culturels et perspectives d’avenir

Le développement de solutions RH basées sur l’IA n’est pas sans défis, notamment dans un contexte où la culture de l’engagement des collaborateurs reste encore peu développée dans certaines entreprises marocaines.

Positeams doit redoubler d’efforts pour sensibiliser les dirigeants à l’importance de l’écoute active et de l’engagement, des notions encore perçues comme secondaires dans certaines structures.

Cependant, Samir Tamri reste optimiste. «Les entreprises internationales les plus performantes ont compris que l’engagement des équipes est un véritable levier de performance. Nous devons promouvoir cette vision au Maroc, en montrant qu’un investissement dans l’humain peut transformer la productivité et les résultats financiers d’une entreprise».

Avec une feuille de route ambitieuse et des projets de développement technologique en cours, Positeams est bien positionnée pour continuer à croître et à jouer un rôle clé dans la transformation des pratiques RH au Maroc. Ses innovations, alliant IA et approche centrée sur l’humain, font de cette startup un partenaire stratégique pour les entreprises en quête d’une gestion des talents plus agile et performante.

La Rédaction / Les Inspirations ÉCO