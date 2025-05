Samir Tamri : “Un investissement intelligent dans l’engagement des employés peut transformer la performance globale de l’entreprise”

Samir Tamri

Fondateur et directeur de Positeams

Positeams, acteur clé de la HR Tech, s’impose comme un partenaire stratégique pour les entreprises souhaitant placer leur capital humain au cœur de leur stratégie. En développant des solutions innovantes qui automatisent et simplifient l’écoute des besoins des collaborateurs, la startup répond aux nouvelles attentes des salariés, de plus en plus sensibles à l’épanouissement personnel et professionnel.

Que pouvez-vous nous dire de Positeams et de son positionnement dans le secteur des HR Tech au Maroc ?

Positeams est une entreprise spécialisée dans la HR Tech, avec pour mission d’améliorer l’expérience collaborateur au sein des organisations. Nous croyons fermement que les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans le monde actuel doivent placer le capital humain au cœur de leur stratégie.

C’est dans cette optique que nous développons des outils innovants, permettant aux dirigeants et aux gestionnaires RH de rester à l’écoute des besoins de leurs collaborateurs. Le monde du travail a considérablement évolué au cours des quatre dernières années.

Depuis la crise sanitaire, la prise de conscience de l’importance du bien-être et de la qualité de vie au travail a pris de l’ampleur. Les collaborateurs recherchent désormais bien plus qu’un simple salaire. L’épanouissement personnel et professionnel, le sens du travail, l’autonomie et la reconnaissance sont devenus des priorités. Les employeurs capables de comprendre ces nouvelles attentes seront ceux qui réussiront à rester compétitifs sur le long terme.

Cependant, être à l’écoute des besoins de ses collaborateurs est une tâche complexe, surtout dans un environnement de travail où les tâches quotidiennes prennent déjà beaucoup de temps. C’est pour répondre à ce défi que nous avons conçu une solution digitale qui automatise et simplifie ce processus.

Comment l’intelligence artificielle influence-t-elle vos solutions ?

L’intelligence artificielle est au cœur de nos solutions. Par exemple, nous l’utilisons pour traiter et analyser les retours de feedback. Lorsque vous envoyez un sondage et recevez des centaines de réponses ouvertes, l’IA intervient pour analyser, classer et résumer ces réponses de manière rapide et précise, une tâche qui aurait été extrêmement difficile et chronophage sans cette technologie.

Grâce à l’IA, nos clients peuvent ainsi obtenir des insights clairs et exploitables en un temps record, leur permettant de mieux comprendre les besoins de leurs collaborateurs et de prendre des décisions éclairées.

Quel a été l’impact de l’accompagnement de WENOV, l’entité innovation d’Attijariwafa bank sur le développement de Positeams, notamment en termes d’innovation et de croissance ?

WENOV a joué un rôle déterminant dans le développement de Positeams dès ses débuts. Leur accompagnement nous a non seulement permis de structurer notre croissance, mais aussi d’innover de manière plus ciblée. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toute l’équipe, qui a été d’un soutien inestimable.

En particulier, l’expertise de l’équipe métier SIRH a été précieuse pour mieux comprendre les besoins spécifiques du marché. Grâce à leurs conseils éclairés, nous avons pu affiner notre offre et proposer des solutions parfaitement alignées sur les attentes des entreprises, ce qui a grandement contribué à notre croissance.

Quels sont les défis spécifiques que vous avez rencontrés dans le développement de solutions RH basées sur l’IA au Maroc, et comment les avez-vous surmontés ?

Nos principaux défis sont principalement d’ordre culturel. Dans notre pays, la notion d’engagement des collaborateurs et d’écoute active n’est pas encore largement adoptée. Nous devons donc redoubler d’efforts pour sensibiliser les entreprises à l’importance de ces sujets et à leur impact direct sur la rétention des talents, la performance des équipes et, in fine, la productivité.

Dans les entreprises internationales les plus performantes, la fonction RH dépasse largement le cadre de la gestion administrative. Elle est devenue un véritable «Business Enabler». En optimisant l’engagement de leurs équipes, ces entreprises réussissent à générer un impact direct et positif sur leur chiffre d’affaires. C’est cette approche que nous tentons de promouvoir localement, en montrant comment un investissement intelligent dans l’engagement des employés peut transformer la performance globale de l’entreprise.

Quels sont vos prochains projets en matière de développement technologique ou de nouveaux services pour Positeams?

Nous poursuivons nos avancées technologiques dans le domaine de la HR Tech avec pour objectif de fournir aux gestionnaires RH des outils à la fois performants et faciles à utiliser. Aujourd’hui, les systèmes RH sont souvent hétérogènes, avec des informations dispersées sur plusieurs modules séparés, rendant leur intégration et leur utilisation peu fluides.

Notre feuille de route vise à développer un SIRH (Système d’information des ressources humaines) complet qui ira bien au-delà de la simple gestion administrative. Nous souhaitons placer le collaborateur au centre de ce système, avec des solutions intégrées qui favorisent non seulement l’efficacité, mais aussi l’engagement et l’épanouissement des employés.

Ce projet est conçu pour offrir une expérience unifiée et intuitive, facilitant la gestion des ressources humaines tout en répondant aux besoins réels des collaborateurs.

La Rédaction / Les Inspirations ÉCO